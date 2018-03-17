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Авария на курорте Гудаури: известно о состоянии пострадавшего украинца

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Авария на канатной дороге в Гудаури
Авария на канатной дороге в Гудаури / Кадр из видео

16 марта в результате поломки подъемника на популярном горнолыжном курорте Гудаури пострадали 11 человек, среди которых двое украинцев.

Семеро из них были доставлены в Национальный медицинский центр в Тбилиси.

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По словам медиков, жизни всех этих пострадавших уже ничего не угрожает.

Состояние всех пациентов стабильное, у большинства из них легкие повреждения,
— сообщил журналистам начальник департамента анестезии критической медицины центра Николоз Карцивадзе, пишет "Грузия Online".

Он уточнил, что в сравнительно тяжелом состоянии турист из Украины и гражданка Швеции. У 30-летней женщины в результате падения был поврежден диск позвоночника и нужна операция.

Напомним, 16 марта на популярном среди туристов горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя кресельный подъемник. Вместо того, чтобы вытаскивать людей наверх, канатная дорога со скоростью начала крутиться в обратном направлении. Люди буквально вылетали из кресел, некоторые, чтобы не попасть в металлическую "мясорубку" сами прыгали, чтобы спастись.

По предварительной информации сбой произошел из-за отключения электроэнергии. В МВД Грузии уже начали расследование по этому факту. Погибших, к счастью, нет, но пострадали 11 человек, среди которых двое украинцев, граждане Швеции, Грузии и России.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП отдых Новости Грузии Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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