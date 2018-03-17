Авария на курорте Гудаури: известно о состоянии пострадавшего украинца
16 марта в результате поломки подъемника на популярном горнолыжном курорте Гудаури пострадали 11 человек, среди которых двое украинцев.
Семеро из них были доставлены в Национальный медицинский центр в Тбилиси.
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По словам медиков, жизни всех этих пострадавших уже ничего не угрожает.
Состояние всех пациентов стабильное, у большинства из них легкие повреждения,
— сообщил журналистам начальник департамента анестезии критической медицины центра Николоз Карцивадзе, пишет "Грузия Online".
Он уточнил, что в сравнительно тяжелом состоянии турист из Украины и гражданка Швеции. У 30-летней женщины в результате падения был поврежден диск позвоночника и нужна операция.
Напомним, 16 марта на популярном среди туристов горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя кресельный подъемник. Вместо того, чтобы вытаскивать людей наверх, канатная дорога со скоростью начала крутиться в обратном направлении. Люди буквально вылетали из кресел, некоторые, чтобы не попасть в металлическую "мясорубку" сами прыгали, чтобы спастись.
По предварительной информации сбой произошел из-за отключения электроэнергии. В МВД Грузии уже начали расследование по этому факту. Погибших, к счастью, нет, но пострадали 11 человек, среди которых двое украинцев, граждане Швеции, Грузии и России.
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