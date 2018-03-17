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Аварія на курорті Гудаурі: відомо про стан постраждалого українця

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Аварія на канатній дорозі в Гудаурі
Аварія на канатній дорозі в Гудаурі / Кадр з відео

16 березня внаслідок поломки крісельного підйомника на популярному гірськолижному курорті Гудаурі постраждало 11 людей, серед яких двоє українців.

Семеро з них були доставлені у Національний медичний центр у Тбілісі.

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За словами медиків, життю усіх цих постраждалих уже нічого не загрожує.

Стан усіх пацієнтів стабільний, у більшості з них легкі ушкодження,
– повідомив журналістам начальник департаменту анестезії критичної медицини центру Ніколоз Карцівадзе, пише "Грузія Online".

Він уточнив, що у порівняно важкому стані перебуває турист з України та громадянка Швеції. У 30-річної жінки внаслідок падіння був пошкоджений диск хребта і потрібна була операція.

Нагадаємо, 16 березня На популярному серед туристів гірськолижному курорті Гудаурі вийшов з ладу крісельний підйомник. Замість того, щоб витягувати людей нагору, канатна дорога зі швидкістю почала крутитись у зворотному напрямку. Люди буквально вилітали з крісел, дехто, щоб не потрапити в металеву "м'ясорубку" самі стрибали, аби врятуватись.

За попередньою інформацією збій стався через відключення електроенергії. У МВС Грузії уже розпочали розслідування за цим фактом. Загиблих, на щастя, немає, але постраждало 11 осіб, серед яких двоє українців, громадяни Швеції, Грузії та Росії.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Грузії відпочинок Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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