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      Авария танкера возле Одессы: судно работало нелегальной морской заправкой

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      Затонувший у Одессы "Танкер" работал нелегальной морской заправкой / facebook.com/egor.firsov

      Танкер "Делфи", который 21 ноября потерпел крушение у побережья Одессы, работал в открытом море нелегальной заправочной станцией. Судно, которое может проводить незаконные операции в открытом море, еще до аварии знали все службы, что контролируют этот район Черного моря.

      Владелец танкера "Делфи" может от него отказаться, потому что судно работало в море как нелегальная заправочная станция. Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой специалистов транспортной отрасли.

      К теме: Из-за аварии танкера возле Одессы загрязнение воды в 157 раз превышает норму

      На такие заправки обычно сливают "черное" топливо, которое сэкономили буксиры или украли их капитаны. Такое топливо можно сливать на подобные черные заправки,
      – рассказал специалист транспортной отрасли Александр Захаров.

      Он объяснил, что в Украине цена топлива для кораблей самая высокая среди соседних стран Черного моря. Поэтому судам в море выгоднее было заправляться с танкера "Делфи" и за наличные.

      "Если есть схема, то владелец находит дырявое судно и использует его до тех пор, пока его не выбросит на берег", – добавил Захаров.

      Морская охрана еще 16 ноября узнала о том, что "Делфи" может проводить незаконные операции в открытом море. Танкер в это время находился вблизи территориальных вод Украины. Но пограничники все равно решили высадить на судно осмотровую группу. Незаконного топлива на борту не обнаружили.

      Однако осмотровая группа выяснила, что документы судна имеют определенные нарушения, судно в запущенном состоянии и может представлять определенную навигационную и экологическую угрозу. Эту информацию передали правоохранителям, а также администрации портов и госслужбе морского и речного транспорта. Однако за 5 суток, когда и начался шторм, никто из представителей этих служб так и не поднялся на борт танкера.

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      "Видели, что судно неуправляемое. Но почему ничего не было принято для спасения? Был пригнан буксир с Очакова, но не с тем тросом, который нужен. Он лопнул моментально", – рассказал специалист транспортной отрасли.

      После того, как танкер выбросило на пляж, экипаж спасли, но само судно ежедневно затягивает в песок. Все ответственные за морскую безопасность службы теперь думают, что делать с этим танкером. А полиция расследует дело и параллельно ищет судовладельца.

      Что известно об аварии танкера "Делфи"?21 ноября из-за сильного ветра в Черном море у берегов Одессы сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать танкер. Спасательной операции мешали также мощный ураган и волны высотой в 2-3 метра. На следующий день членов экипажа все же удалось спасти, обошлось без жертв.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Горючее Чрезвычайное происшествие Чорное море Новости Одессы Аварии и ДТП Водный транспорт
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