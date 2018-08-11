Авария вертолета в Японии: все 9 членов экипажа погибли

Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли.

Об этом сообщило издание "Риа "Новости".

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Ранее 24 Канал сообщал, что в японской префектуре Гумма разбился спасательный вертолет, с которым накануне диспетчеры потеряли связь. Обломки авиационного транспортного средства нашли в горном лесу.

Отмечается, что рядом с обломками было обнаружено восемь человек. В субботу был обнаружен девятый член экипажа. Врачи констатировали смерть всех членов экипажа.

Причиной аварии могло стать резкое ухудшение погодных условий.