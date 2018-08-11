Авария вертолета в Японии: все 9 членов экипажа погибли
Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли.
Об этом сообщило издание "Риа "Новости".
Читайте также: В Бразилии разбился вертолет с губернатором штата
Ранее 24 Канал сообщал, что в японской префектуре Гумма разбился спасательный вертолет, с которым накануне диспетчеры потеряли связь. Обломки авиационного транспортного средства нашли в горном лесу.
Отмечается, что рядом с обломками было обнаружено восемь человек. В субботу был обнаружен девятый член экипажа. Врачи констатировали смерть всех членов экипажа.
Причиной аварии могло стать резкое ухудшение погодных условий.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Католики во всем мире празднуют Вербное воскресенье24 марта 2013 , 14:38 1
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00