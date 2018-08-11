Аварія вертольота в Японії: усі 9 членів екіпажу загинули

Всі дев'ять членів екіпажу літака, що розбився в Японії рятувального вертольота загинули.

Про це повідомило видання "Риа "Новости".

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Раніше 24 Канал повідомляв, що у японській префектурі Гумма розбився рятувальний гелікоптер, з яким напередодні диспетчери втратили зв'язок. Уламки авіаційного транспортного засобу знайшли у гірському лісі.

Зазначається, що поруч з уламками було виявлено вісім чоловік. В суботу був виявлений дев'ятий член екіпажу. Лікарі констатували смерть усіх членів екіпажу.

Причиною аварії могло стати різке погіршення погодних умов.