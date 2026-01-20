В северных районах Львовской области ввели сразу 10 очередей аварийных отключений
- В северных районах Львовской области ввели 10 очередей аварийных отключений из-за массированной атаки на Украину 20 января.
- Российская атака включала десятки ракет и более 300 БПЛА, из которых украинская ПВО сбила 342 цели, в частности в Днепре пострадали две женщины, а в Киеве изменили движение метро.
После массированной атаки на Украину 20 января в части областей Украины ввели экстренные отключения. В частности, во Львовской области аварийные графики действуют для 10 очередей потребителей в северных районах.
Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.
Что известно об экстренных отключениях?
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 20 января введены 10 очередей графиков аварийных отключений в северной части Львовской области.
Поскольку отключения являются аварийными, предупредить заранее об их введении нет возможности,
– написали энергетики.
Позже во Львовоблэнерго обновили информацию об отключении. Они добавили, что с 12:30 до 16:30 в Шептицком районе Львовской области вместо графика аварийных отключений будет применена очередь 6.2 графика почасовых отключений. О периоде применения следующих очередей ГПО будет сообщено дополнительно.
В Укрэнерго добавили, что в результате очередного массированного обстрела со стороны России ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной. В связи с чем в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу энергосистемы и обеспечить бесперебойное электроснабжение для потребителей. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации.
Что известно о последствиях массированной атаки России?
В ночь на 20 января Россия атаковала Украину десятками ракет и более 300 БПЛА, в том числе одним "Цирконом" и 18 баллистическими ракетами. Украинская ПВО сбила 342 цели, включая 14 ракет "Искандер-М"/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БПЛА.
Ночью враг атаковал Днепр. По данным ГСЧС, в результате обстрела города пострадали две женщины. В поврежденном здании возник пожар. Также повреждены предприятие, инфраструктура, многоэтажка и автомобили. Службы ликвидируют последствия атаки.
В Киеве 20 января из-за проблем с электроснабжением после российского обстрела изменили движение поездов метро. На красной линии метро проезжает станции "Гидропарк" и "Днепр" без остановок.