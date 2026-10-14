Графики временно не действуют: из-за атаки России в пяти районах Киева пропал свет

Утром 14 октября из-за российской атаки в Киеве частично исчез свет. В нескольких районах города были введены аварийные отключения электроэнергии.

В этих районах стабилизационные графики временно прекратили действие, сообщили представители компании ДТЭК.

Какая ситуация со светом в Киеве?

Отмечается, что аварийные отключения ввели в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района столицы.

В компании заявили, что специалисты уже работают на местах, чтобы как можно скорее вернуть электричество во все дома.

Пока точные сроки восстановления электроснабжения не называют, ведь энергетикам нужно время на ликвидацию последствий вражеского удара.

Напомним, что утром Россия запустила по Киеву несколько баллистических ракет.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что враг нанес удары по энергообъектам столицы и области.

После атаки на левом берегу Киева исчезла электроэнергия. Также в части города наблюдаются перебои с водоснабжением. Из-за обстрела в Киеве не курсирует часть электротранспорта.

По состоянию на утро известно о не менее трех погибших в результате вражеской атаки в ночь на 14 октября.

Два человека погибли в результате удара по многоэтажке в Деснянском районе вечером 13 октября. 21 человек пострадал, из них 1 ребенок.

Также в Голосеевском районе произошло попадание в нежилое здание. К сожалению, один человек погиб, еще один пострадал.

Кроме того, были прилеты в Дарницком и Шевченковском районах. Там возникли пожары, которые спасатели оперативно потушили.