Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что ЕС также рассматривает возможность поставки электричества для Украины – это произойдет, если нам не хватит мощности в наших электросетях.

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Мы не останемся без света и тепла. Да – это будет тяжело, будут отключения, но все будет,

– говорит Олег Жданов.

По его словам, за последнюю неделю можем прийти к выводу, что сложился график – 3 отключения в сутки.

Прогноз Олега Жданова по поводу света и тепла в Украине: смотрите видео

Россия атакует украинскую энергосистему