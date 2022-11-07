Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что ЕС также рассматривает возможность поставки электричества для Украины – это произойдет, если нам не хватит мощности в наших электросетях.
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Мы не останемся без света и тепла. Да – это будет тяжело, будут отключения, но все будет,
– говорит Олег Жданов.
По его словам, за последнюю неделю можем прийти к выводу, что сложился график – 3 отключения в сутки.
Прогноз Олега Жданова по поводу света и тепла в Украине: смотрите видео
Россия атакует украинскую энергосистему
- Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, что влияет на экономику страны. В Кремле надеются создать кризисную ситуацию, которая повлияет на все сферы жизни.
- После ряда российских ударов по объектам энергетики в разных регионах Украины началось отключение электроэнергии.
- В случае наступления полного блэкаута в Киеве – то есть отключения света – будет происходить эвакуация местного населения. Однако, по словам властей, ситуация контролируемая и пока нет причин говорить о погружении в тотальную тьму.