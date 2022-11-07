Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що ЄС також розглядає можливість постачання електрики для України – це станеться у тому випадку, якщо нам не вистачить потужності у наших електромережах.
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Ми не залишимось без світла та тепла. Так – це буде важко, будуть відключення, але все буде,
– каже Олег Жданов.
За його словами, за останній тиждень можемо дійти до висновку, що склався графік – 3 відімкнення на добу.
Прогноз Олега Жданова щодо світла та тепла в Україні: дивіться відео
Росія атакує українську енергосистему
- Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, що впливає на економіку країни. У Кремлі сподіваються створити кризову ситуацію, яка вплине на всі сфери життя.
- Після низки російських ударів по об'єктах енергетики у різних регіонах України розпочалось відключення електроенергії.
- У разі настання повного блекауту в Києві – тобто відключення світла – відбуватиметься евакуація місцевого населення. Однак, за словами влади, наразі ситуація контрольована і поки немає причин говорити про занурення в тотальну темряву.