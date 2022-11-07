Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що ЄС також розглядає можливість постачання електрики для України – це станеться у тому випадку, якщо нам не вистачить потужності у наших електромережах.

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Ми не залишимось без світла та тепла. Так – це буде важко, будуть відключення, але все буде,

– каже Олег Жданов.

За його словами, за останній тиждень можемо дійти до висновку, що склався графік – 3 відімкнення на добу.

Прогноз Олега Жданова щодо світла та тепла в Україні: дивіться відео

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