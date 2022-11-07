Скільки ще триватимуть аварійні відключення світла, розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

До теми В Україні тривають планові відключення електрики: де не буде світла 7 листопада

У частині областей великий дефіцит електроенергії

Сахарук наголосив, що наразі у центральних та північних регіонах великий дефіцит електроенергії. Тому там діють не лише погодинні вимкнення за графіком, а й аварійні відключення. Мовиться, зокрема і про столицю та Київську область.

Посадовець переконує, що ситуація не зміниться, доки енергетики не відремонтують лінії та іншу інфраструктуру, аби передати електроенергію з інших областей України. Або ж поки не буде додані генеруючі потужності.

Якщо не буде обстрілів нових та руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом – протягом наступних двох тижнів,

– наголосив Сахарук.

Читайте також Запасатися та готуватися потрібно вже: Шмигаль зробив важливе попередження

В Україні тривають планові відключення світла: що треба знати

Російські загарбники масовано атакували енергетичну інфраструктуру у жовтні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 40 % об'єктів.

7 листопада Укренерго знову запровадило погодинні відключення світла. Зокрема, електроенергію вимикають у столиці, Київській, Чернігівській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Черкаській та Сумській області.

З графіками вимкнень у кожному регіоні можна ознайомитися за посилання у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу! Українців закликають максимально економити електроенергію. Зокрема, не вмикати одночасно електромісткі прилади. Окрім того, мінімізувати споживання світла з 6 до 11 ранку та 17 до 23 години вечора.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Варто переглянути – Важливі поради, що робити, якщо нема світла, газу та води: дивіться відео