В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света

Из-за последствий постоянных российских обстрелов ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной. В среду, 21 января, в нескольких регионах ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго. Энергетики также призвали потребителей в случае наличия электроэнергии использовать ее максимально экономно.

Почему не действуют графики?

Графики почасовых обесточиваний, которые были обнародованы ранее, пока не действуют в регионах, где применены аварийные отключения.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение,

– отметили в Укрэнерго.

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. Энергетики советуют украинцам следить за сообщениями на страницах оператора системы распределения (то есть облэнерго) каждого региона.

Справка. В результате вражеских обстрелов Украина потеряла более 8 гигаватт генерации и вынуждена импортировать 1,9 гигаватт из Европы. Министр экономики Алексей Соболев назвал это историческим рекордом и объяснил, что причина также в резком похолодании.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме в целом?