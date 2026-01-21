В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света
- В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.
- Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Из-за последствий постоянных российских обстрелов ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной. В среду, 21 января, в нескольких регионах ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго. Энергетики также призвали потребителей в случае наличия электроэнергии использовать ее максимально экономно.
Читайте также Газ, обстрелы и холод: почему отопительный сезон под угрозой и где одна из самых сложных ситуаций
Почему не действуют графики?
Графики почасовых обесточиваний, которые были обнародованы ранее, пока не действуют в регионах, где применены аварийные отключения.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение,
– отметили в Укрэнерго.
Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. Энергетики советуют украинцам следить за сообщениями на страницах оператора системы распределения (то есть облэнерго) каждого региона.
Справка. В результате вражеских обстрелов Украина потеряла более 8 гигаватт генерации и вынуждена импортировать 1,9 гигаватт из Европы. Министр экономики Алексей Соболев назвал это историческим рекордом и объяснил, что причина также в резком похолодании.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме в целом?
Ночная атака России на энергетику 20 января еще больше осложнила ситуацию в Украине. Сейчас большинство электроэнергетических объектов повреждены, особенно теплоснабжающие станции, подстанции и сети.
Почти вся электроэнергия поступает от атомных и частично гидроэлектростанций, а тепловые электростанции в значительной степени разрушены или повреждены. К тому же дефицит оборудования серьезно усложняет восстановление.
Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Одессе, Киеве и Киевской области, морозы дополнительно ухудшают нагрузку на систему.