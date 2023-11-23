Однако россияне именно такой период выбирают для наступательных действий. Почему так происходит и как мотивируют русских оккупантов 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Почему россияне наступают зимой

В прошлом году зимой наступательная операция россиян в Бахмуте была в самом разгаре. В этом году подобная ситуация складывается на Авдеевском направлении. Можно предположить, что русское командование мотивирует демотивированных военных зимними успехами в мировых войнах. Мол, Россия имеет преимущество именно зимой и может добиться определенных успехов.

Зима действительно помогла россиянам в борьбе с немецкими и французскими войсками во время Второй мировой войны. Однако решающую роль сыграл эффект неожиданности – в этих странах нет сильных морозов, так что военные к ним не были готовы. Это сыграло на руку россиянам. Однако ситуация сейчас не похожа.

Это все дурака. Украинская зима другая. И мы адаптированы к своей зиме точно лучше, чем россияне или даже якуты, привыкшие к сильным морозам. Поэтому считать, что это им поможет – глупо,

– заверил Алексей Гетьман.

Боевые действия зимой сложны при всем. Военным приходится в морозы быть в окопах, в сырой земле. И это в условиях неизменных обстрелов.

"Такие погодные условия не в пользу любой армии, в частности нашей. Хотя держать оборону все же немного легче, чем наступать и двигаться по такой грязи. Трудно в том смысле, что не так хорошо можно маневрировать и окапываться, поэтому ты становишься уязвимее даже для стрелкового оружия врага", – заметил майор запаса.

Алексей Гетьман о боях в зимний период: смотреть видео

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