Однак росіяни саме такий період обирають для наступальних дій. Чому так відбувається і як мотивують російських окупантів 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Чому росіяни наступають взимку

Торік взимку наступальна операція росіян у Бахмуті була в самому розпалі. Цьогоріч – подібна ситуація складається на Авдіївському напрямку. Можна припустити, що російське командування мотивує демотивованих військових зимовими успіхами у світових війнах. Мовляв, Росія має перевагу саме взимку і може досягти певних успіхів.

Зима справді допомогла росіянам у боротьбі з німецькими та французькими військами під час Другої світової війни. Однак вирішальну роль зіграв ефект несподіванки – у цих країнах немає лютих морозів, тож військові до них не були готові. Це зіграло на руку росіянам. Однак ситуація зараз не схожа.

Це все дурня. Українська зима інша. І ми адаптовані до своєї зими точно краще, ніж росіяни чи навіть якути, які звикли до лютих морозів. Тому вважати, що це їм допоможе – безглуздо,

– запевнив Олексій Гетьман.

Бойові дії взимку є складними попри все. Військовим доводиться у морози бути в окопах, сирій землі. І це в умовах постійних обстрілів.

"Такі погодні умови не на користь будь-якій армії, зокрема нашій. Хоч тримати оборону все ж трохи легше, ніж наступати та рухатись по такій багнюці. Важко у тому сенсі, що не так добре можна маневрувати та окопуватись, тож ти стаєш вразливішим навіть для стрілкової зброї ворога", – зауважив майор запасу.

Олексій Гетьман про бої в зимовий період: дивитись відео

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