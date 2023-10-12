Военный эксперт Павел Нарожной рассказал 24 Каналу, что ВСУ продолжают наступать в районе Вербового и имеют успехи. Враг между тем ведет наступательные действия возле Авдеевки для того, чтобы "оттянуть" наши силы из других направлений.

К теме Враг создает зоны напряжения: какие две цели наступления россиян на Авдеевку

Как наступали россияне

По словам эксперта, враг наступал силами примерно 3 батальонов – это до тысячи человек. Также была поддержка авиации, артиллерии и бронетехники. В сводке Генштаба за 12 октября 2023 года сообщили о 42 уничтоженных танках. Вероятно, это та техника, которой наступали на Авдеевку. Ее остановила точная работа нашей артиллерии.

"Там наступала десантура. Она шла на броне, пешком, а прикрывала их артиллерия. Именно поэтому мы видим такие большие цифры уничтоженных врагов. Именно артиллерия наносит 80 – 90% огневого поражения и там она остановила врага", – рассказал Павел Нарожний.

Военный эксперт рассказал о ситуации возле Авдеевки: смотрите видео

Почему враг хочет захватить Авдеевку

Украинские военные имеют успехи и продвижение у Токмака. Следует понимать, что Токмак и Мелитополь стратегически важны для противника.

Когда мы "разрежем" эту группировку на две половины, врагу придется отступить на территорию Крыма. У них будут проблемы с логистикой, они будут находиться в полукотле и это станет провалом всего их наступления на Юг,

– подчеркнул Нарожний.

Оккупантам не удается остановить украинское контрнаступление, оно хоть и медленно, но продолжается, поэтому россияне хотят оттянуть наши резервы. Они делают все, чтобы мы направляли резервы не для помощи нашим войскам на Юге, а перебрасывали их на Донетчину.

Сначала они атаковали Лиман, сейчас Авдеевку и Марьинку, то есть делают все, чтобы сместить фокус с Юга на Донетчину,

– добавил эксперт.

Логистика лучше, чем у врага

Вся линия столкновения образно выглядит полумесяцем. Если, например, нам нужно переместить свои войска из Херсона в Авдеевку – это делается по прямой и достигает максимум 500 – 600 километров.

"Врагу, чтобы перебросить войска с Херсонского направления на Авдеевку, нужно проехать примерно 2 тысячи километров, потому что они проезжают то же полукольцо, но по огромному радиусу вокруг него", - пояснил Нарожний.

Наступление россиян возле Авдеевки: последние новости