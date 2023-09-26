Когда оккупанты теряют какой-нибудь населенный пункт, то впоследствии пытаются его отбить. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что это классика для россиян.

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Удастся ли оккупантам провести успешную контратаку

Россияне раньше пробовали отбить деревню близи Опытного, что закончилось неудачей для врага. Противник потратил ресурс, начал его восстанавливать и когда полностью восстановит – снова попытается наступать.

Не думаю, что у них будут какие-нибудь успехи. Вообще сейчас как-то говорить о действиях по захвату и возвращению каких-то позиций, то им для этого не хватает мощностей. Это любая локация на сегодня,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Там, где оккупанты пытаются контратаковать, все заканчивается проигрышем. Андреевка, освобождение Работино и продвижение Сил обороны на Запорожском направлении – аналогичные примеры, как и Опытное.

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Как отметил Коваленко, все контратаки россиян не имеют достаточного потенциала для возвращения позиций. Уже даже не говоря о попытках провести какие-то наступательные действия. Речь именно об узком фронте, а не широком.

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