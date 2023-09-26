Когда оккупанты теряют какой-нибудь населенный пункт, то впоследствии пытаются его отбить. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что это классика для россиян.
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Удастся ли оккупантам провести успешную контратаку
Россияне раньше пробовали отбить деревню близи Опытного, что закончилось неудачей для врага. Противник потратил ресурс, начал его восстанавливать и когда полностью восстановит – снова попытается наступать.
Не думаю, что у них будут какие-нибудь успехи. Вообще сейчас как-то говорить о действиях по захвату и возвращению каких-то позиций, то им для этого не хватает мощностей. Это любая локация на сегодня,
– подчеркнул Александр Коваленко.
Там, где оккупанты пытаются контратаковать, все заканчивается проигрышем. Андреевка, освобождение Работино и продвижение Сил обороны на Запорожском направлении – аналогичные примеры, как и Опытное.
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Как отметил Коваленко, все контратаки россиян не имеют достаточного потенциала для возвращения позиций. Уже даже не говоря о попытках провести какие-то наступательные действия. Речь именно об узком фронте, а не широком.
Ситуация на фронте: последние новости
- В течение 25 сентября Вооруженные силы по авиации нанесли 11 ударов по районам, где россияне сосредоточили личный состав, вооружение и военную технику. Один "подарок" от украинских ось пришелся по зенитно-ракетному комплексу противника.
- По информации командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского, наши защитники прорвали оборону врага у Вербового 22 сентября. После этого ВСУ продолжили продвижение. Однако оно, по словам Тарнавского, не так быстро, как ожидалось.
- Подразделения ракетных войск продолжают контрбатарейную борьбу. В частности, за 579 сутки российского вторжения поражены 9 артиллерийских средств, а также под ударом оказался район сосредоточения вооружения и военной техники. Силы обороны также уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.
- На Юге украинская армия почти преодолела так называемую "линию Суровикина" и входят пространство между рубежами обороны. Впереди Токмак, являющийся ключевой точкой для северо-западной части группировки российских войск.