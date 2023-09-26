Коли окупанти втрачають якийсь населений пункт, то згодом намагаються його відбити. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що це класика для росіян.

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Чи вдасться окупантам провести успішну контратаку

Росіяни раніше пробували відбити село поблизу Опитного, що закінчилося невдачею для ворога. Противник витратив ресурс, почав його відновлювати й коли повністю відновить – знову спробує наступати.

Не думаю, що у них будуть якісь успіхи. Загально зараз якось говорити про дії з захоплення та повернення якихось позицій, то їм для цього не вистачає потужностей. Це будь-яка локація на сьогодні,

– наголосив Олександр Коваленко.

Там, де окупанти пробують контратакувати, все закінчується програшем. Андріївка, звільнення Роботиного та просування Сил оборони на Запорізькому напрямку – аналогічні приклади як і Опитне.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте у нашому телеграмі.

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Як зазначив Коваленко, усі контратаки росіян не мають достатнього потенціалу для повернення позицій. Уже навіть не говорячи про намагання провести якісь наступальні дії. Мовиться саме про вузький фронт, а не широкий.

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