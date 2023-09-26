Коли окупанти втрачають якийсь населений пункт, то згодом намагаються його відбити. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що це класика для росіян.
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Чи вдасться окупантам провести успішну контратаку
Росіяни раніше пробували відбити село поблизу Опитного, що закінчилося невдачею для ворога. Противник витратив ресурс, почав його відновлювати й коли повністю відновить – знову спробує наступати.
Не думаю, що у них будуть якісь успіхи. Загально зараз якось говорити про дії з захоплення та повернення якихось позицій, то їм для цього не вистачає потужностей. Це будь-яка локація на сьогодні,
– наголосив Олександр Коваленко.
Там, де окупанти пробують контратакувати, все закінчується програшем. Андріївка, звільнення Роботиного та просування Сил оборони на Запорізькому напрямку – аналогічні приклади як і Опитне.
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Як зазначив Коваленко, усі контратаки росіян не мають достатнього потенціалу для повернення позицій. Уже навіть не говорячи про намагання провести якісь наступальні дії. Мовиться саме про вузький фронт, а не широкий.
Ситуація на фронті: останні новини
- Протягом 25 вересня Збройні сили з авіації завдали 11 ударів по районах, де росіяни зосередили особовий склад, озброєння та військову техніку. Один "подарунок" від українських війсь припав по зенітно-ракетному комплексу противника.
- За інформацією командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського, наші захисники прорвали оборону ворога біля Вербового 22 вересня. Після цього ЗСУ продовжили просування. Проте воно, за словами Тарнавського, не таке швидке, як очікувалось.
- Підрозділи ракетних військ продовжують контрбатарейну боротьбу. Зокрема, за 579 добу російського вторгнення уражено 9 артилерійських засобів, а також під ударом опинився район зосередження озброєння та військової техніки. Сили оборони також знищили склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.
- На Півдні українська армія майже подолала так звану "лінію Суровікіна" та входять простір між рубежами оборони. Попереду Токмак, який є ключовою точкою для північно-західної частини угруповання російських військ.