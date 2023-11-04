Оккупанты тщательно готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что россияне имеют существенные проблемы с боеприпасами трех видов.

Смотрите также Британская разведка объяснила, почему россияне теряют так много людей у Авдеевки

Будет ли третья волна мощнее первой и второй

"Россияне направили все резервы в сторону Донецка. Ясиноватая и Макеевка сейчас забиты российскими войсками. Они готовятся к третьей волне. Это понятно, это видно. Они рассредоточены, но заметны", – подчеркнул военный эксперт.

Обратите внимание! Недавно украинские воины повредили цистерны с топливом и боеприпасами на станции Мушкетово в Донецкой области.

Как подчеркнул Свитан, Силы обороны Украины пытаются перехватить колонны техники и личный состав. Однако оккупанты готовятся к новому штурму. В частности, оборудуют плацдармы – на севере в сторону авдеевского коксохима и на юге в районе Опытного в сторону Авдеевки.

Украинские военные также готовятся к третьей волне россиян, чтобы нанести максимальные потери врагу в живой силе и технике.

Я бы не сказал, что эта волна будет мощнее второй. Ведь основной была первая волна, к которой они готовились несколько месяцев. И она разбилась в бетон наших укреплений, особенно в промзоне. Дальше попытались второй волной окружить авдеевский гарнизон, здесь мы уже остановили эти "щупальца",

– сказал Роман Свитан.

С чем у россиян проблемы и какое количество личного состава сосредоточили в районе Авдеевки

По словам Светана, первую и вторую волны украинские военные сумели остановить благодаря артиллерии. Вероятнее всего, третья волна будет комплексной: россияне попытаются малыми тактическими группами продавить оборону с севера и юга.

Роман Свитан о ситуации на Авдеевском направлении: смотреть видео

Военный эксперт предположил, что кроме 10 тысяч солдат, которые сосредоточены в районе Авдеевки, оккупанты больше не имеют резервов. Однако в целом на Авдеевское направление, от Шахтерска до Донецка, брошено около 50 тысяч россиян. Предположим, несколько тысяч солдат будут атаковать позиции Сил обороны.

Пока оккупанты подтягивают боеприпасы трех видов:

российские, которые они самостоятельно производят; северокорейские; китайские.

Однако враг имеет существенные проблемы с этими боеприпасами, ведь не все подходит к российскому оружию. Таким образом противник пытается восполнить "пробелы" в производстве.

Ситуация в Донецкой области: коротко