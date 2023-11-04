Оккупанты тщательно готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что россияне имеют существенные проблемы с боеприпасами трех видов.
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Будет ли третья волна мощнее первой и второй
"Россияне направили все резервы в сторону Донецка. Ясиноватая и Макеевка сейчас забиты российскими войсками. Они готовятся к третьей волне. Это понятно, это видно. Они рассредоточены, но заметны", – подчеркнул военный эксперт.
Как подчеркнул Свитан, Силы обороны Украины пытаются перехватить колонны техники и личный состав. Однако оккупанты готовятся к новому штурму. В частности, оборудуют плацдармы – на севере в сторону авдеевского коксохима и на юге в районе Опытного в сторону Авдеевки.
Украинские военные также готовятся к третьей волне россиян, чтобы нанести максимальные потери врагу в живой силе и технике.
Я бы не сказал, что эта волна будет мощнее второй. Ведь основной была первая волна, к которой они готовились несколько месяцев. И она разбилась в бетон наших укреплений, особенно в промзоне. Дальше попытались второй волной окружить авдеевский гарнизон, здесь мы уже остановили эти "щупальца",
– сказал Роман Свитан.
С чем у россиян проблемы и какое количество личного состава сосредоточили в районе Авдеевки
По словам Светана, первую и вторую волны украинские военные сумели остановить благодаря артиллерии. Вероятнее всего, третья волна будет комплексной: россияне попытаются малыми тактическими группами продавить оборону с севера и юга.
Роман Свитан о ситуации на Авдеевском направлении: смотреть видео
Военный эксперт предположил, что кроме 10 тысяч солдат, которые сосредоточены в районе Авдеевки, оккупанты больше не имеют резервов. Однако в целом на Авдеевское направление, от Шахтерска до Донецка, брошено около 50 тысяч россиян. Предположим, несколько тысяч солдат будут атаковать позиции Сил обороны.
Пока оккупанты подтягивают боеприпасы трех видов:
- российские, которые они самостоятельно производят;
- северокорейские;
- китайские.
Однако враг имеет существенные проблемы с этими боеприпасами, ведь не все подходит к российскому оружию. Таким образом противник пытается восполнить "пробелы" в производстве.
Ситуация в Донецкой области: коротко
- Аналитики американского Института по изучению войны подтвердили, что Силы обороны Украины нанесли удар по механизированной колонне войск России вблизи города Угледар Донецкой области, уничтожив вражескую бронетехнику.
- Разведка Министерства обороны Великобритании рассказала, что "широкомасштабный российский штурм провалился на крепкой украинской обороне" вокруг Авдеевки. Также на Юге украинское наступление остается относительно статическим.
- Пока одни из самых тяжелых боев продолжаются именно возле Авдеевки, где враг провел первую волну наступления 10 октября. Противник плотно применяет управляемые авиационные бомбы по украинским воинам.