Россиянам удается осуществлять определенное продвижение, однако оно совсем не такое, как планировали в России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, объяснив, что оборона ВСУ смогла сдержать натиск оккупантов.

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оккупанты не достигли поставленных задач

Россияне сейчас производят наступательные действия на разных участках Восточного фронта. Кое-где они имеют успехи, однако, по словам Валерия Залужного, говорится о локальных боях. А вот российское командование планировало решить задачу оперативного характера.

"Задача была прогнозируемой: осуществить полномасштабное наступление на Востоке, цель которого было начать с двух флангов: северного (Купьянско-Лиманское направление) и южного (Авдеевка и Угледар). Целью также было продвинуться и показать значительную картину наступления", – объяснил Александр Мусиенко.

Оккупанты должны выйти на реку Оскол и двигаться на запад Авдеевки, реализуя задачи по захвату Донецкой области. Эти задачи россияне успешно провалили.

Сейчас Россия была вынуждена пересмотреть эти планы и сконцентрироваться на Авдеевском направлении. Активнее продвинуться на Купянском им помешали погодные условия и хорошо укрепленные украинские позиции,

– заметил Мусиенко.

Американская и британская разведка сообщили, что на Авдеевском направлении 13,5 тысячи погибших и раненых россиян. Более 220 единиц уничтоженной и поврежденной техники. А как результат, заблокированы действия российских войск, хотя они действительно продвинулись и имеют определенные тактические достижения.

"Их глобальное продвижение приостановилось. Они, можно сказать, погрязли в Авдеевке и были вынуждены передислоцировать определенные силы из Лиманского и других направлений в целях активизации наступательных действий", – констатировал военный эксперт.

По мнению Мусиенко, оборона ВСУ на Авдеевском направлении уже выполнила множество задач. В частности, уничтожение такого количества техники и войск серьезно повредило планы врага по всему участку фронта.

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