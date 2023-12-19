Россиянам удается осуществлять определенное продвижение, однако оно совсем не такое, как планировали в России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, объяснив, что оборона ВСУ смогла сдержать натиск оккупантов.
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оккупанты не достигли поставленных задач
Россияне сейчас производят наступательные действия на разных участках Восточного фронта. Кое-где они имеют успехи, однако, по словам Валерия Залужного, говорится о локальных боях. А вот российское командование планировало решить задачу оперативного характера.
"Задача была прогнозируемой: осуществить полномасштабное наступление на Востоке, цель которого было начать с двух флангов: северного (Купьянско-Лиманское направление) и южного (Авдеевка и Угледар). Целью также было продвинуться и показать значительную картину наступления", – объяснил Александр Мусиенко.
Оккупанты должны выйти на реку Оскол и двигаться на запад Авдеевки, реализуя задачи по захвату Донецкой области. Эти задачи россияне успешно провалили.
Сейчас Россия была вынуждена пересмотреть эти планы и сконцентрироваться на Авдеевском направлении. Активнее продвинуться на Купянском им помешали погодные условия и хорошо укрепленные украинские позиции,
– заметил Мусиенко.
Американская и британская разведка сообщили, что на Авдеевском направлении 13,5 тысячи погибших и раненых россиян. Более 220 единиц уничтоженной и поврежденной техники. А как результат, заблокированы действия российских войск, хотя они действительно продвинулись и имеют определенные тактические достижения.
"Их глобальное продвижение приостановилось. Они, можно сказать, погрязли в Авдеевке и были вынуждены передислоцировать определенные силы из Лиманского и других направлений в целях активизации наступательных действий", – констатировал военный эксперт.
По мнению Мусиенко, оборона ВСУ на Авдеевском направлении уже выполнила множество задач. В частности, уничтожение такого количества техники и войск серьезно повредило планы врага по всему участку фронта.
Подробнее о ситуации в Авдеевке
- Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отреагировал на упреки российской пропаганды, мол, россияне скоро захватят Авдеевку. По его словам, Владимир Путин планировал, чтобы оккупанты окружили город к Новому году, однако стало ясно, что эта задача будет непосильной. Кроме того, Барабаш заявил, что у россиян вообще не получится это сделать, какой бы дедлайн перед ними ни стоял.
- В Главном управлении разведки сообщили, что россияне так давят на Авдеевку, потому что выполняют именно политическая задача. Оккупанты пытаются добиться хоть какого-то результата, чтобы потом Владимир Путин смог продемонстрировать россиянам "успехи" на фронте.
- В то же время россияне систематически продолжают уничтожать город. Так, компания-владелец заявила, что оккупанты разрушили Авдеевский коксохим настолько, что восстановить его будет невозможно.