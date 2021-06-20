Били из пулеметов по гражданскому населению: в Авдеевке оккупанты ранили местного жителя

Пророссийские боевики за прошедшие сутки вновь активизировались. Они обстреливали не только позиции ВСУ, но и били по населенному пункту Авдеевка. Так, один из местных жителей получил ранение.

Всего за минувшие сутки враг 7 раз нарушал режим прекращения огня. Украинская сторона в СЦКК сообщила о коварных действиях оккупантов представителям миссии ОБСЕ.

Важно Сутки на Донбассе: оккупанты били по Авдеевке, местный житель получил ранения

Боевики ранили местного

Враг 19 июня открывал огонь по Авдеевке из крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989-го года рождения.

Как пояснили в штабе ООС, украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы врага украинские защитники были вынуждены открывать ответный огонь. К счастью, потерь среди наших нет.

Как прошли сутки на Донбассе

Пророссийские боевики в течение 19 июня 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Под вражеские обстрелы попадали украинские позиции возле:

Луганского,

Новотошковского,

Авдеевки,

Водяного.

Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, возле Зайцево и Желтого оккупационные войска запускали через линию разграничения беспилотники типа "Орлан-10". Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.