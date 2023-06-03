Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он добавил, что ребенка сначала прятали родители, а теперь невозможно найти всю семью.

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"Они не приходят получать гуманитарку и никто за них ее не получает. Очень сильно они от нас спрятались. Есть предположение, что возможно их уже нет в городе, потому что странно, что мы не можем их найти. Но и подтверждение, что ребенок находится в более безопасном месте тоже нет", – добавил Барабаш.

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Кто остается в городе

Сейчас те, кто остается в Авдеевке, это пожилые люди 65+. Таких до 60%, сообщил начальник городской военной администрации. Он объяснил, что таким людям сложно принять решение, собрать вещи и куда-то уехать.

"Да, они круглосуточно почти находятся под обстрелами, есть риск для жизни: кого-то ранят, кого-то убивают и люди это видят. Особенно после авиаударов, когда дома складываются под фундамент и под завалами остаются люди – все это видят", – добавил он.

Напомним, 23 мая россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке. 9 этажей здания разрушились до фундамента. В городе нет спецтехники, поэтому людей трудно достать. Сразу сообщалось о двух раненых, среди них была женщина в тяжелом состоянии. Под завалами могло находиться от 2 до 5 человек.

Сколько человек выехало

За прошлый месяц из Авдеевки выехало 50 человек. Впрочем, еще 1735 остаются под обстрелами.

Если сравнивать статистику с начала полномасштабной войны, остается менее 10% населения. Но 1735 – это большая цифра, это наши украинцы,

– отметил Барабаш.

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