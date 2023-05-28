Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, оккупанты не смогут заставить ВСУ прекратить оборону города.

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Предыдущие попытки врага провалились

Вражеские войска продолжают наступательные действия в Авдеевке. Говорят, что Авдеевка может стать новым эпицентром боевых действий, а россияне попытаются сделать с городом то же, что с Бахмутом. Однако стоит заметить, что Авдеевка окапывалась 9 лет, и там строились надежные фортификационные сооружения.

Все зависит от того, какие силы там будут сконцентрированы. Но за весь период, когда пытались окружить Авдеевку, перерезать ее логистику на севере и северо-западе, это не закончилось успехом. Более того, возле Опросного и Спартака – "качели",

– подчеркнул Александр Коваленко.

Подразумевается, что позиции переходят от одной стороны к другой по несколько раз в день.

Отметим, что на сегодня основными войсками в Авдеевке являются первые и вторые армейские корпуса так называемых "ЛДНР". В них на подкрепленные есть некие подразделения русских регулярных войск.

Удар по Карловскому водохранилищу не повлияет на ситуацию

Весомое для оккупантов, что произошло за этот период – 25 мая россияне нанесли удара по Карловской дамбе. Но после того, как практически через неделю спадет уровень воды, можно восстановить это сообщение. Это не оказывает критического влияния на оборонную способность наших подразделений.

Авдеевка будет продолжаться. Не вижу перспективы для россиян сегодня взять город в оперативное окружение или заставить силы обороны Украины вообще покинуть город,

– подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому, несмотря на попытки врага, Вооруженные Силы Украины будут продолжать держать оборону Авдеевки.

Александр Коваленко о развитии ситуации в Авдеевке: смотреть видео

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