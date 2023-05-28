Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, окупанти не зможуть змусити ЗСУ припинити оборону міста.
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Попередні спроби ворога провалились
Ворожі війська продовжують наступальні дії в Авдіївці. Подейкують, що Авдіївка може стати новим епіцентром бойових дій, а росіяни спробують зробити з містом те саме, що з Бахмутом. Однак варто зауважити, що Авдіївка окопувалась 9 років і там будувались надійні фортифікаційні споруди.
Все залежить від того, які сили там будуть сконцентровані. Але за весь період, коли намагались оточити Авдіївку, перерізати її логістику на півночі та північно-західному напрямку, це не закінчилось успіхом. Ба більше, біля Опитного та Спартаку – "гойдалки",
– підкреслив Олександр Коваленко.
Мається на увазі, що позиції переходять від однієї сторони до іншої по кілька разів на день.
Зауважимо, що на сьогодні основними військами в Авдіївці є перші та другі армійські корпуси так званих "ЛДНР". У них на підкріплені є деякі підрозділи російських регулярних військ.
Удар по Карлівському водосховищу не вплине на ситуацію
Вагоме для окупантів, що відбулось за цей період – 25 травня росіяни завдали удару по Карлівській дамбі. Але після того, як фактично за тиждень спаде рівень води, можна бути відновити це сполучення. Це не має критичного впливу на оборонну здатність наших підрозділів.
Авдіївка триматиметься надалі. Не бачу перспективи для росіян на сьогодні взяти місто в оперативне оточення чи змусити сили оборони України взагалі залишити місто,
– наголосив військовий оглядач.
Тож попри намагання ворога Збройні Сили України продовжуватимуть тримати оборону Авдіївки.
Олександр Коваленко про розвиток ситуації в Авдіївці: дивитись відео
Детальніше про ситуацію на Авдіївському напрямку
- Ситуація після влучання у Карлівське водосховище залишається контрольованою. Відомо про 2 підтоплені домогосподарства в селі Желанне Перше.
- За добу 26 травня українські військові та бійці ДПСУ відбили атаку ворога тривалістю 10 годин. Цьому передував хімічний обстріл з безпілотників. Попри надважкі умови, захисники знищили 30 загарбників та декілька одиниць їхньої техніки.
- Терористи продовжують "боротись" з цивільним населенням Авдіївки. 26 травня росіяни влучили у житловий будинок. На щастя, обійшлось без жертв.
- Щобільше, 23 травня окупанти поцілили у багатоповерхівку. 24 травня будинок обвалився, під завалами були люди. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш констатував, що людей неможливо дістати, адже для цього немає потрібної техніки. Декілька людей уже загинуло.