У місті немає спеціальної техніки, тому людей не можуть дістати. Про це розповів глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Важливо Ворожа ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку в Авдіївці: під завалами є люди

Люди, ймовірно, вже загинули

Так, під завалами – цивільні. Він констатував, що люди вже загинули. Це чоловік 1930 року народження та жінка 1958 року народження. Вона була вчителькою однієї з наших місцевих шкіл.

Барабаш запевнив, що поблизу Авдіївки всі штурми росіян приречені на фіаско. Проте обстріли можливі. Тому політик вчергове закликав місцевих жителів до евакуації.

В кого ще залишаються близькі чи знайомі в місті, будь ласка, врятуйте їх від такого жахливого фіналу життя!

– попросив глава адміністрації.

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