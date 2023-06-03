Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що дитину спочатку переховували батьки, а тепер неможливо знайти усю родину.
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"Вони не приходять отримувати гуманітарку і ніхто за них її не отримує. Дуже сильно вони від нас сховалися. Є припущення, що можливо їх уже немає в місті, бо якось дивно, що ми не можемо їх знайти. Але й підтвердження, що дитина перебуває в більш безпечному місці чи громаді немає", – додав Барабаш.
Віталій Барабаш про ситуацію в Авдіївці: дивитись відео
Хто залишається у місті
Наразі ті, хто залишається в Авдіївці, це люди похилого віку 65+. Таких до 60%, повідомив начальник МВА. Він пояснив, що таким людям складно прийняти рішення, зібрати речі і кудись переїхати.
"Так, вони цілодобово майже знаходяться під обстрілами, є ризик для життя: когось ранять, когось вбивають і люди це бачать. Особливо після авіаударів, коли будинки складає до фундаменту і під завалами залишаються люди – всі це бачать", – додав він.
Скільки людей виїхало
За минулий місяць з Авдіївки виїхало 50 людей. Утім, ще 1735 осіб залишається під обстрілами.
Якщо порівнювати статистику з початку повномасштабної війни, то залишається менше 10% населення. Але ж 1735 – це велика цифра, це наші українці,
– відзначив Барабаш.
Евакуація і ситуація на Донеччині: основні новини
- У 7 населених пунктах Донеччини, де ситуація критична, оголосили примусову евакуацію дітей. Мовиться про місто Залізне, селища Нью-Йорк і Північне та села Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське. Евакують дітей у супроводі одного з батьків або законного представника. Усі будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
- Біля Авдіївки ситуація залишається вкрай складною, українські Сили оборони відбивають атаки ворога. Так, наприкінці травня повідомлялося про бій, який тривав понад 10 годин. Попри хімічну атаку, бійці ДПСУ та ЗСУ відбили штурм росіян.
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