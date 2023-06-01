Відповідне рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Евакуйованим дітям нададуть безкоштовний прихисток, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку.
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На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей
Так, було підтримано оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.
Примусова евакуація дітей буде проведена:
- у місті Залізне,
- селищах Нью-Йорк і Північне,
- селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.
Зазначається, що евакуйовані діти у супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
Евакуація українців: останні новини
- Нещодавно з села під Авдіївкою евакуювали двох маленьких близнюків. Це зробили "Білі Янголи". Діток евакуювали з села Новобахмутівка Очеретинської громади. Їхні батьки до останнього були проти.
- Також "Білі янголи" евакуювали з Ямполя, що в Донецькій області, родину з 5 дітьми. Батько малечі загинув від обстрілу.
- Раніше евакуювали з Нью-Йорка багатодітну родину. Зокрема, матір та всіх її дітей: 19-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого – трирічного Богданчика.
- Окрім цього, спецекіпаж "Білий янгол" вивіз з Авдіївки дві сім'ї з дітьми. Від російських обстрілів малеча ховалась в шафі.