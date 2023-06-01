Відповідне рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Евакуйованим дітям нададуть безкоштовний прихисток, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку.

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На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

Так, було підтримано оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.

Примусова евакуація дітей буде проведена:

у місті Залізне,

селищах Нью-Йорк і Північне,

селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

Зазначається, що евакуйовані діти у супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Важливо! Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів.

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