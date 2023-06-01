Соответствующее решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Эвакуированным детям предоставят бесплатное убежище, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

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В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей

Так, было поддержано объявление обязательной эвакуации 239 детей из 7 населенных пунктов Донецкой области, где ситуация остается критической.

Принудительная эвакуация детей будет произведена:

в городе Железное,

поселках Нью-Йорк и Северное,

селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

Отмечается, что эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

Важно! Минреинтеграции в очередной раз призывает не пренебрегать своей безопасностью и особенно безопасностью детей и немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы.

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