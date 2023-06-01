Соответствующее решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Эвакуированным детям предоставят бесплатное убежище, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.
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В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей
Так, было поддержано объявление обязательной эвакуации 239 детей из 7 населенных пунктов Донецкой области, где ситуация остается критической.
Принудительная эвакуация детей будет произведена:
- в городе Железное,
- поселках Нью-Йорк и Северное,
- селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.
Отмечается, что эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
Эвакуация украинцев: последние новости
- Недавно из села под Авдеевкой эвакуировали двух маленьких близнецов. Это сделали "Белые Ангелы". Деток эвакуировали из села Новобахмутовка Очеретинской громады. Их родители до последнего были против.
- Также "Белые ангелы" эвакуировали из Ямполя Донецкой области семью с 5 детьми. Отец малышей погиб от обстрела.
- Ранее эвакуировали из Нью-Йорка многодетную семью. В частности, мать и всех ее детей: 19-летнюю Валентину, 14-летнюю Вику, близнец Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького – трехлетнего Богданчика.
- Кроме этого, спецэкипаж "Белый ангел" вывез из Авдеевки две семьи с детьми. От российских обстрелов малыши прятались в шкафу.