Авдеевку подключат к газоснабжению: известна дата

С 20 августа к газоснабжению начнут подключать Авдеевку и 7 поселков Ясиноватского района.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

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В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района – Орловки, Ласточкиного, Красногоровки, Нетайлово, Тоненького, Первомайского и Водяного,

– сообщил Куць.

Он добавил, что специалисты облгаза уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных сетей.



"Налаживание газоснабжения Авдеевки и поселков Ясиноватского района – на личном контроле Президента Украины Петра Порошенко", – заявил Александр Куць.