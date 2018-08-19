Авдеевку подключат к газоснабжению: известна дата
С 20 августа к газоснабжению начнут подключать Авдеевку и 7 поселков Ясиноватского района.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.
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В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района – Орловки, Ласточкиного, Красногоровки, Нетайлово, Тоненького, Первомайского и Водяного,
– сообщил Куць.
Он добавил, что специалисты облгаза уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных сетей.
"Налаживание газоснабжения Авдеевки и поселков Ясиноватского района – на личном контроле Президента Украины Петра Порошенко", – заявил Александр Куць.