Авдіївку підключать до газопостачання: відома дата

З 20 серпня до газопостачання почнуть підключати Авдіївку й 7 селищ Ясинуватського району.

Про це у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

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У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району – Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного,

– повідомив Куць.

Він додав, що спеціалісти облгазу вже другий день поспіль працюють над заповненням діючих розподільних мереж.

"Налагодження газопостачання Авдіївки та селищ Ясинуватського району – на особистому контролі Президента України Петра Порошенка", – заявив Олександр Куць.