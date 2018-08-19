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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Авдіївку підключать до газопостачання: відома дата

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Авдіївку підключать до газопостачання: відома дата
/ Фото із соцмереж

З 20 серпня до газопостачання почнуть підключати Авдіївку й 7 селищ Ясинуватського району.

Про це у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

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У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району – Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного,
– повідомив Куць.

Він додав, що спеціалісти облгазу вже другий день поспіль працюють над заповненням діючих розподільних мереж.

"Налагодження газопостачання Авдіївки та селищ Ясинуватського району – на особистому контролі Президента України Петра Порошенка", – заявив Олександр Куць.

 

Теги: Новини України Авдіївка Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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