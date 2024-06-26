Крупнейшая авиабаза НАТО будет близко к Одессе и Крыму: как Украина может это использовать

Авиабаза НАТО, которую планируют построить в Румынии, будет состоять из взлетно-посадочных полос, летных тренажеров, ангаров и социальной инфраструктуры. Для Украины объект может служить местом проведения регламентного ремонта самолетов, которые Украина получает от западных партнеров.

Площадь авиабазы будет составлять 2800 гектаров. Она станет крупнейшей базой НАТО в Европе. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эта база будет предусмотрена для выполнения боевых задач и может быть привлечена для помощи Украине.

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Авиабаза расположена в 300 километрах от Одессы

В ближайшее время на авиабазе в Румынии должна появиться эскадрилья F-16. Сама база расположена в 20 километрах от побережья Черного моря и в 300 километрах от Одессы. Село в Румынии обустроят для проживания 10 тысяч военнослужащих НАТО, персонала базы и их семей.

"От Одессы это 15 минут полета. Эта база может быть привлечена и для выполнения задач для Украины, чтобы обслуживать самолеты F-16, проводить регламентный ремонт. Поскольку эта база будет рядом расположена с Украиной, мы можем некоторые самолеты оставлять для ремонта, одновременно с этим забирать оттуда другие и возвращаться на них в Украину", – озвучил Свитан.

Военный эксперт отметил, что вариант размещения авиабазы именно в Румынии для Украины является наиболее удобным, потому что это близко к Одессе и Крыму.