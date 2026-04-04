"Атэш" выискивает Су-30 на аэродроме Саки в Крыму: что удалось зафиксировать

Об этом "Атеш" написали в телеграмме.

Что партизаны нашли на базе Саки?

Агенты "Атеш" провели разведку российской авиабазы Саки в оккупированном Крыму.

Они зафиксировали размещение истребителей Су-30, а именно их стоянки, укрытия, маршруты движения по территории.

Также удалось зафиксировать расположение топливозаправочной инфраструктуры, зоны технического обслуживания и ремонта, позиции сил ПВО и график вылетов самолетов. Изучено, в частности, маршруты движения личного состава и спецтехники между объектами базы.

Су-30 – основное средство России для сдерживания украинских атак беспилотников в Крыму и по базам ее Черноморского флота. Потеря этих самолетов ограничила бы способность России противостоять атакам дронов.

Всю собранную информацию "Атеш" передали Силам обороны Украины.

К слову, 3 апреля в Крыму разбился один из российских истребителей Су-30. Инцидент подтвердили в минобороны России, добавив, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, а экипаж смог катапультироваться.

