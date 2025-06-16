Мониторы показали, как выглядит "Украинка", расположенная за 5960 километров от Украины в Амурской области, по состоянию на 15 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Tracking.
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Сколько бортов сейчас на "Украинке"
Мониторы опубликовали спутниковый снимок авиабазы по состоянию на 03:07 15 июня.
Сейчас на "Украинке" размещены 37х бортов Ту-95МС. Сколько из них рабочие – неизвестно.
После "Паутины" "Украинка" стала основной для дислокации практически всех имеющихся бортов Ту-95МС в России. Сюда совершили перелет "боевые" Ту-95МС, которые были привлечены к пускам Х-101,
– пишут мониторы.
Отныне, чтобы запустить ракеты, борта перелетают на авиабазу вблизи Украины, откуда осуществляют пуски. После – возвращаются обратно на Восток.
Какова ситуация на авиабазе "Украинка" / фото телеграмм-канала "Tracking"
Россияне уже боятся держать большое количество Ту-95МС вблизи Украины. Поэтому большинство бортов передислоцировали на Дальний Восток. Кроме "Украинки", речь идет об авиабазах "Анадырь" в 6760 километрах от Украины и "Елизово" в 7250 километрах.
Вблизи Украины сейчас находятся только 4х борта. Их россияне используют преимущественно для тренировки.