Мониторы показали, как выглядит "Украинка", расположенная за 5960 километров от Украины в Амурской области, по состоянию на 15 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Tracking.

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Сколько бортов сейчас на "Украинке"

Мониторы опубликовали спутниковый снимок авиабазы по состоянию на 03:07 15 июня.

Сейчас на "Украинке" размещены 37х бортов Ту-95МС. Сколько из них рабочие – неизвестно.

После "Паутины" "Украинка" стала основной для дислокации практически всех имеющихся бортов Ту-95МС в России. Сюда совершили перелет "боевые" Ту-95МС, которые были привлечены к пускам Х-101,

– пишут мониторы.

Отныне, чтобы запустить ракеты, борта перелетают на авиабазу вблизи Украины, откуда осуществляют пуски. После – возвращаются обратно на Восток.

Какова ситуация на авиабазе "Украинка" / фото телеграмм-канала "Tracking"

Россияне уже боятся держать большое количество Ту-95МС вблизи Украины. Поэтому большинство бортов передислоцировали на Дальний Восток. Кроме "Украинки", речь идет об авиабазах "Анадырь" в 6760 километрах от Украины и "Елизово" в 7250 километрах.

Вблизи Украины сейчас находятся только 4х борта. Их россияне используют преимущественно для тренировки.