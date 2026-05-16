Как авиабомба России убила гражданского?

На Белгородщине России произошла трагедия – авиабомба упала на частный дом в поселке Дубовое, в результате чего погиб мужчина. Местные власти сообщили о смерти, но не указали, что причиной стало падение боеприпаса.

Падение боеприпаса на России / Фото Telegram-паблик Пепел – Белгород

После инцидента организовали эвакуацию жителей двух соседних многоэтажных домов. Telegram-паблик Пепел – Белгород опубликовал кадры с места падения бомбы, на которых видно пробоину в крыше и сам боеприпас.

Боеприпас, который упал / Фото Telegram-паблик Пепел – Белгород

Это не единичный случай: 13 мая в Яковлевском районе на железнодорожные пути упала авиабомба ФАБ-500, которая не сдетонировала, но повредила более 25 метров пути. Тогда пострадала одна пассажирка электропоезда, однако последствия могли быть значительно серьезнее.

По данным Telegram-канала ASTRA, с начала 2026 года в России и на оккупированных территориях Украины уже зафиксировали более 20 случаев падения российских авиабомб. Эти инциденты подчеркивают опасность для гражданского населения и критическую безответственность при обращении с вооружением.

Сокрытие деталей трагедии местными властями может свидетельствовать о стремлении избежать критики и паники среди населения.

Почему все чаще КАБы падают на головы россиян?

Российские управляемые авиабомбы, которые запускают по Украине, все чаще падают на территории России. За год зафиксировано почти 40 случаев, когда боеприпасы не долетали до цели.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Канала объясняет, что это частично связано с несовершенством модулей планирования и коррекции российских КАБов, однако основным фактором являются действия украинской противовоздушной обороны. Военное командование Украины подтверждает, что украинские системы ПВО, в частности Patriot, заставляют российских пилотов сбрасывать бомбы вне цели.

Излучение радаров заставляет самолет, перевозящий КАБ весом от 250 килограммов до 3 тонн, становиться менее маневренным. Чтобы избежать поражения, пилоты быстро сбрасывали боеприпасы и отходили из опасной зоны.

Интересно, что российское командование не всегда знает о таких "внештатных сходах". Летчики отчитываются об успешном выполнении задания, даже если сброс был вынужденным, из-за чего невозможно точно проверить причины падения боеприпаса. По словам Ступака, если раньше снаряды падали на расстоянии около 40 километров от цели, то сейчас расстояние достигает более 80 километров. Это создает риски для гражданских на территории России.

Российские пилоты таким образом спасают собственную жизнь, но эти действия становятся все более опасными для населения и инфраструктуры на собственной территории. Эксперты подчеркивают, что Украина продолжает эффективно контролировать воздушное пространство и снижать угрозу от атак КАБов, а российские потери боеприпасов демонстрируют значительные проблемы в планировании и выполнении военных миссий.