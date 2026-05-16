Після інциденту евакуювали мешканців сусідніх багатоповерхівок, а Telegram-канали показали кадри з місця події та саму бомбу.

Як авіабомба Росії вбила цивільного?

На Бєлгородщині Росії сталася трагедія – авіабомба впала на приватний будинок у селищі Дубове, внаслідок чого загинув чоловік. Місцева влада повідомила про смерть, але не вказала, що причиною стало падіння боєприпасу.

Падіння боєприпасу на Росії / Фото Telegram-паблік Пепел – Белгород

Після інциденту організували евакуацію мешканців двох сусідніх багатоповерхових будинків. Telegram-паблік Пепел – Белгород опублікував кадри з місця падіння бомби, на яких видно пробоїну у даху та сам боєприпас.

Боєприпас, який впав / Фото Telegram-паблік Пепел – Белгород

Це не поодинокий випадок: 13 травня у Яковлевському районі на залізничні колії впала авіабомба ФАБ-500, яка не здетонувала, але пошкодила понад 25 метрів колії. Тоді постраждала одна пасажирка електропотяга, проте наслідки могли бути значно серйознішими.

За даними Telegram-каналу ASTRA, із початку 2026 року у Росії та на окупованих територіях України вже зафіксували понад 20 випадків падіння російських авіабомб. Ці інциденти підкреслюють небезпеку для цивільного населення та критичну невідповідальність при поводженні з озброєнням.

Приховування деталей трагедії місцевою владою може свідчити про прагнення уникнути критики та паніки серед населення.

Чому дедалі частіше КАБи падають на голови росіян?

Російські керовані авіабомби, які запускають по Україні, дедалі частіше падають на території Росії. За рік зафіксовано майже 40 випадків, коли боєприпаси не долітали до цілі.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу пояснює, що це частково пов’язано з недосконалістю модулів планування та корекції російських КАБів, проте основним фактором є дії української протиповітряної оборони. Військове командування України підтверджує, що українські системи ППО, зокрема Patriot, змушують російських пілотів скидати бомби поза ціллю.

Випромінювання радарів змушує літак, що перевозить КАБ вагою від 250 кілограмів до 3 тонн, ставати менш маневреним. Щоб уникнути ураження, пілоти швидко скидали боєприпаси та відходили з небезпечної зони.

Цікаво, що російське командування не завжди знає про такі "позаштатні сходження". Льотчики звітують про успішне виконання завдання, навіть якщо скидання було вимушеним, через що неможливо точно перевірити причини падіння боєприпасу. За словами Ступака, якщо раніше снаряди падали на відстані близько 40 кілометрів від цілі, то зараз відстань сягає понад 80 кілометрів. Це створює ризики для цивільних на території Росії.

Російські пілоти таким чином рятують власне життя, але ці дії стають дедалі небезпечнішими для населення та інфраструктури на власній території. Експерти підкреслюють, що Україна продовжує ефективно контролювати повітряний простір і знижувати загрозу від атак КАБів, а російські втрати боєприпасів демонструють значні проблеми в плануванні та виконанні військових місій.