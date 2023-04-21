Россияне не жалеют даже своих граждан, поскольку сами на себя выпустили авиационную ФАБ-1500 общим весом около 1500 килограммов. В сети насмехаются над этим инцидентом и создают мемы. 24 Канал.

Кстати говоря Авиабомба упала в Белгороде: показываем на карте русский город

Бомбезный вечер в Белгороде

Активист Сергей Стерненко пожелал Белгороду "вечного прилета". Украинцы в сети отмечают, что вечер в Белгороде действительно "бомбезный".

Судя по тому, что происходит в Белгороде, россияне сменили свой традиционный лозунг "своих не бросаем". Вместо него будет "бросаем на своих".



Новая угроза для "БНР" / Фото Сергея Стерненко



Бомбезный вечер в Белгороде / Фото Ивана Магуряка



"Путин, добивай Белгород" / Фото с твиттера



Своя атмосфера в Белгороде / Фото "Баба и кот"



"Белгород, спишь?" / Фото Koptev.design



Новый лозунг окупантов / Фото с телеграмму



Что произошло в Белгороде / Фото с твиттера\



Все летит на Белгород / Фото SobiNews



Бдительность российского ПВО / Фото с твиттера

Что известно об инциденте в Белгороде