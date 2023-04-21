Росіяни не шкодують навіть своїх громадян, оскільки самі на себе випустили авіаційну ФАБ-1500 загальною вагою близько 1 500 кілограмів. У мережі кепкують з цього інциденту та створюють меми, повідомляє 24 Канал.

До речі Авіабомба впала у Бєлгороді: показуємо на карті російське місто

Бомбезний вечір в Бєлгороді

Активіст Сергій Стерненко побажав Бєлгороду "вічного прильоту". Українці в мережі зазначають, що вечір в Бєлгороді справді "бомбезний".

Судячи з того, що відбувається у Бєлгороді, росіяни змінили своє традиційне гасло "своих не бросаем". Замість нього буде "бросаем на своих".



Нова загроза для "БНР" / Фото Сергія Стерненка



Бомбезний вечір в Бєлгороді / Фото Івана Магуряка



"Путін, добивай Бєлгород" / Фото з твітера



Своя атмосфера у Бєлгороді / Фото "Баба та кіт"



"Бєлгород, спиш?" / Фото Koptev.design



Нове гасло окупантів / Фото з телеграму



Що сталось у Бєлгороді / Фото з твітеру\



Все летить на Бєлгород / Фото SobiNews



Пильність російської ППО / Фото з твітеру

Що відомо про інцидент у Бєлгороді