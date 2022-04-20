Авиабомбу в Ирпене успешно уничтожили: обошлось даже без разрушений
20 апреля 2022 , 16:51Читати новину українською
Источник:телеграмм Александра Маркушина
Найденную в Ирпене возле госпиталя авиабомбу обезвредили. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
После того, как бомбу обнаружили возле военного госпиталя, констатировали, что ее вывезти невозможно. Потому людей просили переместиться в центр.
Напомним Возле ирпенской больницы обнаружили мощную авиационную бомбу: людей просят переместиться в центр
Никто не пострадал
Мэр Ирпеня Александр Маркушин опубликовал кадры последствий ликвидации авиабомбы. Она оставила большой кратер. Однако, к счастью, к разрушениям она не привела.
Маркушин поблагодарил взрывотехников, которые обезвредили бомбу.
Обезвреживание авиабомбы в Ирпене: смотрите видео
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