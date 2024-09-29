В целом запасы авиабомб JSOW на складах в США оцениваются в примерно 200 единиц. Это 24 Каналу отметил авиационный эксперт Богдан Долинце.

К теме Украина получит "стелс-бомбы" от США: какие главные преимущества JSOW над российскими КАБами

"Учитывая уже ранее озвученные объемы, что размер помощи по этим боеприпасам может составить до 300 миллионов долларов, то может говориться, что в максимальном пакете Украина сможет получить до тысячи таких боеприпасов. Но учитывая расходы на транспортировку, обслуживание, это может быть несколько меньше цифра. Возможно, 800 боеприпасов", – сказал он.

Как можно использовать JSOW

Богдан Долинце отметил, что самая дешевая версия авиабомбы JSOW стоит 300 тысяч долларов. В кассетном исполнении она имеет до полусотни боевых элементов, которые поражают объекты, по которым задается удар.

Сам боеприпас фактически имеет несколько элементов управления. То есть после сброса раскрываются его крылья, которые позволяют ему осуществлять планирование. Он использует спутниковую и инерциальную систему,

– пояснил авиаэксперт.

Дополнительно использует так называемую инфракрасную головку самонаведения, которая позволяет на финальной стадии полета обеспечить точное попадание по заданной цели. Также работать в условиях действия радиоэлектронной борьбы. Когда сигналы спутника приглушаются, то она позволяет сохранить точность попадания по боеприпасу.

К слову, авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заметил, что авиабомбы JSOW можно устанавливать к истребителям F-16, но это должны быть тщательно спланированные операции, которые позволят выполнять сложные задачи.

Цели авиабомб

Авиационный эксперт подчеркнул, что с помощью JSOW Украина получит возможность поражать достаточно большие площади. Таким образом ВСУ смогут атаковать важные цели.

Если говорить о целях, по которым они могут наноситься, то прежде всего говорится об уничтожении вражеской легкобронированной техники, военной инфраструктуры, систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и разведки, уничтожение живой силы, или, например, скопления техники и личного состава, в частности, командные центры или узлы связи,

– подчеркнул Долинце.