Авиабомбы JSOW можно устанавливать на истребители F-16, но это должны быть тщательно спланированные операции. Это 24 Каналу отметил авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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"F-16 мы сможем использовать, но здесь надо будет планировать тщательные операции для того, чтобы прикрывать эти самолеты. Так же мы можем использовать и нашу старую авиацию, Су-27, МиГ-29 для использования этих авиабомб. Потому что средство, которое под крылом держит эту авиабомбу, уже адаптировано под это средство поражения", – сказал он.

К слову, главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что авиабомбу JSOW можно переделать в крылатую ракету. Для этого нужен 3D-принтер. Таким образом производится малогабаритный двигатель. В Украине есть 3D-принтеры, которые могут его изготавливать.

Использование JSOW

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что в Украине есть большое количество авиабомб свободного падения, которые можно использовать, как и россияне с модулем планирования и коррекции. Есть определенные разработки, которые позволят ВСУ это делать.

Поэтому здесь я отметил бы, что, вероятнее всего, на линии фронта будут использоваться наши управляемые авиабомбы. Например, уже с учетом использования на самолетах F-16 – это будут качественно спланированные точечные операции, которые позволят выполнять сложные задачи,

– считает авиаэксперт.