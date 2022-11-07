Авиация оккупантов бомбила Херсонщину: ВСУ "минуснули" вражеский Су-25

Россияне применили авиацию для обстрелов Херсона. Однако ВСУ "приземлили" вражеский штурмовик Су-25.

Российский самолет подбили около 9:30 7 ноября. Таким образом, в статистике потерь врага от Генштаба появилось хорошее пополнение.

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Россияне из авиации атаковали Херсонщину

Командование Воздушных Сил сообщило, что вражеский самолет сбили воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российская авиация нанесла 3 удара по Новой Каменке. Кроме того, враг 53 раза открывал огонь по населенным пунктам региона.

Вражеская авиация бомбила Херсонскую область. Российские террористы нанесли три удара по Новой Каменке. Также было совершено 53 обстрела по 7 населенным пунктам Бериславского района. 1 человек травмирован,

– сообщил Тимошенко.