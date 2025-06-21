Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, командир вертолетной эскадрильи 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" Андрей Горецкий, добавив, что война сейчас очень динамична. Так что, украинское войско также должно меняться.

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Основная идея армейской авиации

По словам военного, главная задача – это поддержка пехоты, тех людей, которые принесут победу. Вместе с этих нужно быть динамичными, развиваться, менять определенные задачи.



Для командира очень важно правильное моральное и психологическое состояние. Он должен объединять подразделение, делать все, чтобы он работал как единый организм. Мог приложить максимальные усилия и выполнить задание с минимальными рисками и максимальной эффективностью.

Андрей Горецкий убежден, что поддерживать боевой дух можно собственным примером. Ведь война действительно является изнурительной, многие устали.

С самого начала полномасштабного вторжения я сел в "птичку" и пошел воевать. Я показывал собственным примером, как и что надо делать. Более того, участвовал в операциях, был со своими ребятами. Вместе мы делали одно дело,

– отметил командир вертолетной эскадрильи.

Соответственно подчиненные видели, что командир с ними. Он не просто ставит им задачи, а выполняет их вместе с ними. Это поддерживает боевой дух в подразделении.

"Конечно люди устают, война очень долго длится, все хотят уже победы. Для меня главным мотиватором, который дает силы, – является то, что я четко вижу цель. Я четко вижу нашу победу, то, за что мы боремся", – добавил Андрей Горецкий.

Свою мотивацию военный пытается передать собратьям. Очень важно понимать, за что мы воюем – за наших детей, родную землю. Не украинцы пришли в Россию и начали кого-то убивать. Мы защищаем свое государство, а это святая обязанность.

К слову, Андрей Горецкий раскрыл детали операции по освобождению острова Змеиный. Ее он назвал "задачей со звездочкой". Ведь если бы оккупанты сбили самолет, то пришлось бы плыть со скоростью более 200 километров. После этой операции нашим военным начали выдавать спецодежду для сохранения тепла.