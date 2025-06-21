Про це 24 Каналу розповів підполковник, командир вертолітної ескадрильї 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" Андрій Горецький, додавши, що війна зараз дуже динамічна. Отже, українське військо також має змінюватися.

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Основна ідея армійської авіації

За словами військового, головне завдання – це підтримка піхоти, тих людей, які принесуть перемогу. Разом з цих потрібно бути динамічними, розвиватися, змінювати певні завдання.



Для командира дуже важливим є правильний моральний та психологічний стан. Він має гуртувати підрозділ, робити все, щоб він працював як єдиний організм. Міг докласти максимальних зусиль та виконати завдання з мінімальними ризиками й максимальною ефективністю.

Андрій Горецький переконаний, що підтримувати бойовий дух можна власним прикладом. Адже війна справді є виснажливою, багато хто втомився.

З самого початку повномасштабного вторгнення я сів у "пташку" і пішов воювати. Я показував власним прикладом, як і що треба робити. Ба більше, брав участь в операціях, був зі своїми хлопцями. Разом ми робили одну справу,

– наголосив командир вертолітної ескадрильї.

Відповідно підлеглі бачили, що командир з ними. Він не просто ставить їм завдання, а виконує їх разом з ними. Це підтримує бойовий дух у підрозділі.

"Авжеж люди втомлюються, війна дуже довго триває, всі хочуть вже перемоги. Для мене головним мотиватором, який дає сили, – є те, що я чітко бачу мету. Я чітко бачу нашу перемогу, те, за що ми боремося", – додав Андрій Горецький.

Свою мотивацію військовий намагається передати побратимам. Дуже важливо розуміти, за що ми воюємо – за наших дітей, рідну землю. Не українці прийшли в Росію та почали когось вбивати. Ми захищаємо свою державу, а це святий обов'язок.

До слова, Андрій Горецький розкрив деталі операції зі звільнення острова Зміїний. Її він назвав "завданням з зірочкою". Адже якби окупанти збили літак, то довелося б плисти зі швидкістю понад 200 кілометрів. Після цієї операції нашим військовим почали видавати спецодяг для збереження тепла.