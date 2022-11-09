Авиация очень важна для украинской армии, потому что благодаря ей можно создать многоэшелонированную систему ПВО. Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко. Если бы авиапарк Украины был усилен хотя бы на 30 самолетов, это существенно улучшило бы защиту нашего неба.

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Авиацию использовать дешевле

Он рассказал, что использование самолетов-перехватчиков с ракетами "воздух – воздух" значительно дешевле, чем системы противоракетной обороны Patriot.

Ракета к Patriot, которую мы бы хотели получить, стоит 3 миллиона долларов. А ракета "воздух – воздух" – несколько десятков тысяч долларов. Это совсем другие ценовые рамки и границы,

– заметил эксперт.

В США и некоторых европейских странах делается акцент в противовоздушной обороне именно на авиацию, на самолеты-перехватчики, которые в случае угрозы взлетают и ракетами сбивают либо ракеты, либо воздушные цели.

Но они, анализируя опыт российской агрессии на Украине, приходят к выводу, что им тоже нужно больше зенитно-ракетных комплексов, потому что не только авиация может противодействовать таким угрозам.

Авиация очень важна для защиты неба

На Западе есть понимание и поддержка многих экспертов и специалистов, что усилив наш авиапарк хотя бы на 30 самолетов, такими как F-16 или другими, Украина могла бы существенно улучшить защиту своего неба.

Когда мы говорим о многоэшелонированной системе противовоздушной обороны, мы видим, что при угрозе ударов крылатыми ракетами мы можем им противодействовать авиацией. Имея определенное количество самолетов и ракет к ним, мы можем уничтожить цели.

"Если нам угрожают баллистические ракеты, русские "Искандеры", иранские, если они поступят, или любые другие, то в первую очередь используем системы Patriot или NASAMS. Ведь самолет вы не используете против баллистической ракеты", – отмечает Мусиенко.

В этом многоэшелонированность, разноплановость, интегрированность систем, их взаимодействие и заменимость в случае необходимости. Таким образом, мы против большинства угроз защищены. Авиация в этом смысле очень важна.

Украина – надежный партнер

В рамках тех пакетов помощи, которые уже предоставлены Украине, если бы речь шла о 30 самолетах (так как такая цифра звучала в некоторых кругах раньше), на них можно было бы выделить деньги. Это не заоблачные бюджеты в несколько десятков миллиардов долларов.

На Западе, в США, есть сторонники того, чтобы предоставить Украине именно самолеты. Потому что это дешевле и быстрее, чем предоставлять средства зенитно-ракетных комплексов, таких как Patriot,

– говорит. собеседник.

У Западных партнеров могут существовать оговорки относительно вероятного использования авиации, которую они могли бы предоставить Украине, для поражения военных целей на территории России. Но с украинской стороны предлагаются ясные, прозрачные, гибкие формы сотрудничества.

"Если наши партнеры ставятся условия не наносить удары системой HIMARS или другой по военным объектам на территории России – мы этого соблюдаем", – отмечает Мусиенко.

Все эти условия можно согласовать при передаче помощи, и мы, конечно, будем их соблюдать.

Несмотря на российскую пропаганду, которая пытается дискредитировать Украину как надежного партнера, ни один фейк не подтвердился. Мы используем вооружение по назначению, эффективно поражаем цели, оно у нас есть на использовании и никуда не исчезает.

"Эти условия – технические моменты, которые можно решить. А вот политическая воля – это действительно важный момент, когда нужно принять волевое решение о том, что Украине нужно предоставить авиацию", – считает эксперт.

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