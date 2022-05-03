Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Заметили, что россияне запускают все больше беспилотных летательных аппаратов.
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Благодаря таким средствам, враги дают указания для артиллерии, производят воздушную разведку и корректируют огонь.
Успехи украинцев
Противовоздушная оборона за 2 мая ликвидировала восемь российских воздушных целей. Речь идет об 1 беспилотнике "Форпост" и 7 беспилотниках "Орлан-10".
Стоит отметить, что "Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг", является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в 7 миллионов долларов,
– рассказали защитники.
Объяснили, что "Форпост" является лицензированным израильским аналогом Searcher. Российское министерство обороны заявило, что в 2019 году все запчасти устройства прошли импортозамещение.
На беспилотнике вроде бы установили российское программное обеспечение. Поэтому они могут транспортировать контейнер с ракетой ПТР. Оккупанты хвалятся, что аналогов этому нет.
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"Авиация Воздушных Сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе рашистов разными видами вооружения", – добавляют защитники.
Обратите внимание – еще одна победа Вооруженных Сил Украины: смотрите видео
Российские беспилотники: последние новости
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада 2 апреля ликвидировала "Орлан-10". Его приблизительная стоимость составляет 80 – 120 тысяч долларов. В Генеральном штабе показали видео, где видна работа украинских защитников.
- В Сумской области был замечен беспилотник оккупантов. Он производил разведку вдоль границы. Поэтому в регионе ожидают опасности и новые провокации со стороны оккупантов.
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- Вражеский беспилотник корректировал огонь оккупантов в Запорожской области. Русские обстреливали мирные деревни.
- В Воздушных силах рассказали, как 1 мая был ликвидирован беспилотник над Одессой.