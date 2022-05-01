В оперативном командовании "Юг" уточнили: украинские военные сбили беспилотник "Орлан-10". Этот успех – достижение подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.
Ранее Над Одессой работал вражеский беспилотник: он последовал за российским кораблем
Уничтожение беспилотника было видно с некоторых постов наблюдения
Наши защитники говорят, что процесс уничтожения беспилотника можно было увидеть с некоторых постов визуального наблюдения.
Беспилотник России также сбили и над Днепропетровщиной
1 мая – успешный день для украинского ПВО. Ведь вражеские войска остались без еще одного беспилотника. Утром около 11:00 приземлился благодаря нашим военным и БПЛА на Днепропетровщине. Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.
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Накануне ракетами обстреляли Одесский аэропорт
30 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Значительные разрушения получил Одесский аэропорт, в частности, взлетно-посадочная полоса. Местные власти говорят, что они уже непригодны для использования.
По словам спикера ОВА Сергея Братчука, ПВО пыталась отбить атаку врага. Оккупанты запустили ракеты из комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Поэтому на ущерб повлияло малое расстояние. Братчук отметил, что Украине нужно больше современных систем ПВО, чтобы более тщательно закрыть небо.
Какая ситуация в Одессе: последние новости
- С 1 по 3 мая в Одессе длится долгий комендантский час.
- Его ввели через возможные провокации врага и для выявления диверсантов.
- Результаты этой работы уже есть: задержали несколько человек, работавших на врага.
- Также власти Одессы постоянно напоминают местным жителям об опасности на пляжах. Все побережье – заминированное, так что прогулки опасны для жизни.
- До сих пор в области не исключают возможность высадки вражеского десанта. Следовательно, пляжи задолго до этого подготовили к вероятному наступлению противника.
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