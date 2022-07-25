Дронов у россиян очень много, у них есть большие поставки, – аэроразведчик

российские военные в войне против Украины также используют беспилотные летательные аппараты. Некоторые из них – очень опасны.

Кроме того, этого "добра" в армии агрессора достаточно. Об этом 24 каналу рассказал боец подразделения разведки батальона Днепр-1 Алексей Рыбалка.

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По его словам, у россиян много и специализированных военных систем, так же они используют гражданские дроны, например Mavic или коптеры Autel с тепловизором.

У них их очень много, так как, я подозреваю, что у них есть большие объемы поставок этих дронов прямо в вооруженные силы россии,

– сказал Рыбалка.

Кроме этого, во вражеской армии есть и дроны самолетного типа. Все они приспособлены под разные задачи и представляют определенную опасность для Вооруженных Сил Украины, добавил аэроразведчик.

У россиян много опасных дронов: смотрите видео

Иран передал россии боевые беспилотники, – СМИ

Сначала в Иране заявляли, что не будут снабжать оружие россии. Однако диктатор пути вышел из изоляции и приехал их выпрашивать лично.

СМИ стало известно, что Иран таки отправил в россию через Каспийское море партию боевых дронов Shahed 129, которые россияне планируют применять в войне с Украиной.

Эти дроны не применялись в условиях реальных военных действий, поэтому ничего точно не известно об их реальных боевых характеристиках. Однако известно, что Shahed 129 может находиться в воздухе в течение суток и разгоняться со скоростью 150 км/ч.