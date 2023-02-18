Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что россияне пытаются одерживать победу там, где имеют хоть какое-то преимущество в воздухе. Ведь на поле боя побед у россиян нет.
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Что известно об угрозе от авиации России
Мы объективно понимаем, что накопить авиацию на границе нельзя. Как пограничник вам скажу, что зависнуть за границей непосредственно она (авиация России – 24 Канал) не может, а расположить ее так близко на аэропортах за линией границы – это самоубийство,
– объяснила Наталья Гуменюк.
По ее словам: "Летучесть нашего "хлопчатника" достигает Энгельса, а значит, непосредственно через границу – достигнет".
Именно поэтому пресс-секретарь ОК "Юг" пояснила, что наши военные наблюдают за активностью и применением вражеской авиации, как стратегической, так и тактической. Например, по направлению Крыма. Ведь россияне пытаются:
- чередовать виды вооружения и авиации;
- спланировать разнообразное привлечение сил и средств, чтобы путать нашу противовоздушную оборону.
По словам Гуменюк, россиянам не дает покоя наша ПВО, ведь благодаря ей их ракетные удары были не такими результативными, как ожидали враги.
Россия стягивает авиацию возле Украины: что известно
- Издание Financial Times, ссылаясь на западную разведку, сообщило, что Россия накапливает самолеты недалеко от границы с Украиной.
- По данным издания, это может свидетельствовать о том, что Кремль хочет бросить для поддержания наземного наступления самолеты и вертолеты.
- Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что Москва уже сосредоточила ориентировочно 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пока не наблюдается существенного увеличения количества авиационной техники, которое могло бы принципиально повлиять на ход войны. Хотя британская разведка и заявила, что вражеские воздушные вылеты в течение последней недели действительно участились, по сравнению с предыдущим. Чего ждать Украине от Кремля до 24 февраля – читайте здесь.