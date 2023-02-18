Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що росіяни намагаються здобувати перемогу там, де мають хоча б якусь перевагу в повітрі. Адже на полі бою перемог в росіян немає.

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Що відомо про загрозу від авіації Росії

Ми об'єктивно розуміємо, що накопичити авіацію на кордоні не можна. Як прикордонник вам скажу, що зависнути за кордоном безпосередньо вона (авіація Росії – 24 Канал) не може, а розташувати її так близько на летовищах за лінією кордону – це самогубство,

– пояснила Наталія Гуменюк.

За її словами: "Летючість нашого "бавовнятка" сягає Енгельса, а значить, безпосередньо через кордон – сягне".

Саме тому речниця ОК "Південь" пояснила, що нашій військові спостерігають за активністю та застосуванням ворожої авіації, як стратегічної, так і тактичної. Наприклад, з напрямку Криму. Адже росіяни намагаються:

чергувати види озброєння та авіації;

спланувати різноманітне залучення сил та засобів, щоб плутати нашу протиповітряну оборону.

За словами Гуменюк, росіянам не дає спокою наша ППО, адже, завдяки їй, їхні ракетні удари були не такими результативними, як очікували вороги.

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