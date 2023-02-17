Мовиться про різні модифікації винищувача МіГ-29, а також Су-25 та Су-27. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та фахівець з ППО Андрій Крамаров.
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У Росії багато літаків і вона може їх застосувати
Уся найкраща винищувальна тактична авіація ворога була вибита ще на початку повномасштабного вторгнення під Києвом. Однак окупанти мають ще багато техніки.
Техніки у них дійсно багато, зокрема літаків, які вони можуть намагатися запускати,
– зауважив військовий експерт.
За його словами, наразі найбільша ракетна атака загарбників включала до 120 цілей, з яких до 100 ракет збивалося нашою системою ППО. Якщо припустити, що ворог може одночасно запустити до 200 ракет, а за ними ще до 100 винищувачів з ракетами "повітря – земля", то для нашої системи протиповітряної оборони це буде серйозним викликом.
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Росія стягує до кордонів України авіацію: що відомо
- 14 лютого західна розвідка заявила, що Росія накопичує біля кордону з Україною літаки та гелікоптери. Загарбники можуть залучити їх у війну, щоб підтримати наземний наступ.
- Крім того, у Financial Times зазначили, що це спонукало союзників України зробити пріоритетом швидке постачання систем ППО та артилерійських боєприпасів до нашої держави, щоб відреагувати на зміну підходу окупаційного війська.
- Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що наразі не спостерігається суттєве збільшення кількості авіаційної техніки ворога, яка принципово вплинула б на перебіг війни. Він також наголосив, що навіть якщо росіяни почнуть підіймати більше літаків у небо, то ЗСУ їх усі знищать.
- Натомість військовий аналітик та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман припустив, що зараз окупаційне військо візьме паузу у веденні бойових дій, а згодом вдадуться до нової тактики. Тоді вони й можуть почати застосовувати авіацію.
- За його словами, невеликими ракетними обстрілами росіяни випробовують нашу систему ППО. Отже, цілком ймовірно, що наступна хвиля буде з використанням авіації.