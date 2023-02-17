Мовиться про різні модифікації винищувача МіГ-29, а також Су-25 та Су-27. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та фахівець з ППО Андрій Крамаров.

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У Росії багато літаків і вона може їх застосувати

Уся найкраща винищувальна тактична авіація ворога була вибита ще на початку повномасштабного вторгнення під Києвом. Однак окупанти мають ще багато техніки.

Техніки у них дійсно багато, зокрема літаків, які вони можуть намагатися запускати,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, наразі найбільша ракетна атака загарбників включала до 120 цілей, з яких до 100 ракет збивалося нашою системою ППО. Якщо припустити, що ворог може одночасно запустити до 200 ракет, а за ними ще до 100 винищувачів з ракетами "повітря – земля", то для нашої системи протиповітряної оборони це буде серйозним викликом.

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