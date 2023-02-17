Речь идет о различных модификациях истребителя МиГ-29, а также Су-25 и Су-27. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и специалист по ПВО Андрей Крамаров.

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Вся лучшая истребительная тактическая авиация врага была выбита еще в начале полномасштабного вторжения под Киевом. Однако оккупанты имеют еще много техники.

Техники у них действительно много, в том числе самолетов, которые они могут пытаться запускать,

– заметил военный эксперт.

По его словам, наибольшая ракетная атака захватчиков включала до 120 целей, из которых до 100 ракет сбивалось нашей системой ПВО. Если предположить, что враг может одновременно запустить до 200 ракет, а за ними еще до 100 истребителей с ракетами "воздух – земля", то для нашей системы противовоздушной обороны это будет серьезным вызовом.

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