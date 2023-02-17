Речь идет о различных модификациях истребителя МиГ-29, а также Су-25 и Су-27. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и специалист по ПВО Андрей Крамаров.
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У России много самолетов и она может их применить
Вся лучшая истребительная тактическая авиация врага была выбита еще в начале полномасштабного вторжения под Киевом. Однако оккупанты имеют еще много техники.
Техники у них действительно много, в том числе самолетов, которые они могут пытаться запускать,
– заметил военный эксперт.
По его словам, наибольшая ракетная атака захватчиков включала до 120 целей, из которых до 100 ракет сбивалось нашей системой ПВО. Если предположить, что враг может одновременно запустить до 200 ракет, а за ними еще до 100 истребителей с ракетами "воздух – земля", то для нашей системы противовоздушной обороны это будет серьезным вызовом.
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Россия стягивает к границам Украины авиацию: что известно
- 14 февраля западная разведка заявила, что Россия накапливает возле границы с Украиной самолеты и вертолеты. Захватчики могут задействовать их в войну, чтобы поддержать наземное наступление.
- Кроме того, в Financial Times отметили, что это побудило союзников Украины сделать приоритетом быструю поставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов нашему государству, чтобы отреагировать на изменение подхода оккупационного войска.
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас не наблюдается существенное увеличение количества авиационной техники врага, которая принципиально повлияла на течение войны. Он также подчеркнул, что даже если россияне начнут поднимать больше самолетов в небо, то ВСУ все уничтожат.
- Взамен военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что сейчас оккупационное войско возьмет паузу в ведении боевых действий, а впоследствии прибегнет к новой тактике. Тогда они и могут начать применять авиацию.
- По его словам, небольшими ракетными обстрелами россияне испытывают нашу систему ПВО. Следовательно, вполне вероятно, что следующая волна будет с использованием авиации.