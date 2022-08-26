Авиация ВСУ нанесла удар по средствам ПВО врага в Херсоне: что происходило на Юге 25 августа

Вооруженные Силы Украины на Юге ударили по средствам противовоздушной безопасности врага. Также оккупанты потеряли по меньшей мере три склада боеприпасов.

Таковы данные о потерях врага за 25 августа. Оперативное командование "Юг" предупредило, что ситуация на Юге сложная, но контролируемая.

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Оккупанты потеряли склады, ПВО, личный состав и узел связи

Авиация Вооруженных Сил Украины ударила по:

районах сосредоточения подразделений и боеприпасов врага в Архангельском и Бурхановке;

а также по средствам ПВО россиян в Херсоне и Нововоскресенском.

Выполняя огневые задачи, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по месту сосредоточения российских оккупантов в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкаловом.

Подтвержденные потери врага составляют 20 оккупантов, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском,

– сообщило командование.

Традиционно добавило, что окончательные потери врага дознаются.

В Черном море меньше сил врага

Из-за штормовой погоды враг в Черном море сократил количество ракетоносителей до двух:

надводного и подводного;

несущих 12 ракет типа "Калибр".

Также 25 августа оккупанты сосредотачивали силы, чтобы удержать занимаемые позиции, продолжали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяли авиацию и ракетные удары.

Оккупанты пытались атаковать ВСУ

В течение 25 августа российские захватчики на Юге:

5 раз ударили штурмовой авиацией и вертолетом по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения. К счастью, без потерь среди ВСУ;

ударили реактивными системами залпового огня "Ураган" по Березнеговатской общине. Попали по сельскохозяйственным площадям. Люди уцелели.

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