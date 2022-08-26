Авиация ВСУ нанесла удар по средствам ПВО врага в Херсоне: что происходило на Юге 25 августа
Источник:ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины на Юге ударили по средствам противовоздушной безопасности врага. Также оккупанты потеряли по меньшей мере три склада боеприпасов.
Таковы данные о потерях врага за 25 августа. Оперативное командование "Юг" предупредило, что ситуация на Юге сложная, но контролируемая.
Читайте также россияне совершили несколько попыток прорыва на Донбассе: отошли с потерями
Оккупанты потеряли склады, ПВО, личный состав и узел связи
Авиация Вооруженных Сил Украины ударила по:
- районах сосредоточения подразделений и боеприпасов врага в Архангельском и Бурхановке;
- а также по средствам ПВО россиян в Херсоне и Нововоскресенском.
Выполняя огневые задачи, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по месту сосредоточения российских оккупантов в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкаловом.
Подтвержденные потери врага составляют 20 оккупантов, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском,
– сообщило командование.
Традиционно добавило, что окончательные потери врага дознаются.
В Черном море меньше сил врага
Из-за штормовой погоды враг в Черном море сократил количество ракетоносителей до двух:
- надводного и подводного;
- несущих 12 ракет типа "Калибр".
Также 25 августа оккупанты сосредотачивали силы, чтобы удержать занимаемые позиции, продолжали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяли авиацию и ракетные удары.
Оккупанты пытались атаковать ВСУ
В течение 25 августа российские захватчики на Юге:
- 5 раз ударили штурмовой авиацией и вертолетом по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения. К счастью, без потерь среди ВСУ;
- ударили реактивными системами залпового огня "Ураган" по Березнеговатской общине. Попали по сельскохозяйственным площадям. Люди уцелели.
Смотрите также – Алексей Арестович сказал, какие города будут обстреливать до конца: видео